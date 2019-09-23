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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин принял участие в презентации МФЦА главе китайского парламента

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с председателем постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает пресс-служба правительства РК.

Глава Правительства обсудил с руководителем парламента Китая перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках сопряжения казахстанской программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Один пояс – Один путь», в том числе по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана.

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Управляющий МФЦА К. Келимбетов ознакомил Премьер-Министра РК и председателя ПК ВСНП с деятельностью МФЦА в рамках инициативы «Один пояс – Один путь», а также развитием Биржи, Суда и Международного арбитражного центра МФЦА.

«МФЦА – один из крупнейших проектов Казахстана. Он должен стать ведущим финансовым центром региона», - сказал А. Мамин в своем приветственном слове.

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Участники МФЦА от КНР – представители Строительного банка Китая, Шанхайской фондовой биржи, компании «СИТИК Секьюритиз», Государственного банка развития Китая – рассказали о состоянии и перспективах казахстанско-китайского сотрудничества на площадке МФЦА, в том числе создании Расчетно-клирингового центра для проведений операций в китайских юанях.

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