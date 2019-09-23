Как выглядит дом узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева? (видео) - СМИ

- Узбекистан, общество
- 9:57, 23 сентября 2019
- Просмотров: 27679
- Обновлено: 9:59, 23 сентября 2019 EnglishКыргызча
CA-NEWS (UZ) - В местных СМИ распространяется видео дома известного узбекского бизнесмена Салима Киргизбаевича Абдувалиева, известного как Салим-бойвачч.
Ранее в соцсетях были опубликованы два видео со свадьбы его внучки. Свадьба состоялась еще в феврале 2019 года.
В опубликованных в 2011 году сайтом Wikileaks дипломатических переписках Джона Пурнелла, работавшего послом США в Ташкенте с 2004-го по 2007 год, американский дипломат описывал Салима Абдувалиева как одного из «боссов криминального мира» Узбекистана.
В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов.
Официальных комментариев относительно информации, опубликованной сайтом WiliLeaks, не было дано.