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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как выглядит дом узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева? (видео) - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  В местных СМИ распространяется видео дома известного узбекского бизнесмена Салима Киргизбаевича Абдувалиева, известного как Салим-бойвачч.

Ранее в соцсетях были опубликованы два видео со свадьбы его внучки. Свадьба состоялась еще в феврале 2019 года.

В опубликованных в 2011 году сайтом Wikileaks дипломатических переписках Джона Пурнелла, работавшего послом США в Ташкенте с 2004-го по 2007 год, американский дипломат описывал Салима Абдувалиева как одного из «боссов криминального мира» Узбекистана.

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В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов.

Официальных комментариев относительно информации, опубликованной сайтом WiliLeaks, не было дано.

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