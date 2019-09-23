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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания Power China начала строительство школы в Леваканте
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Китайская компания Power China (Синохайдро) приступило к строительству общеобразовательной школы в городе Левакант.

Как сообщил «Авеста» начальник отдела образования Леваканта Махмадали Сафарализода, школа будет построена на площади 1,2 га

«В настоящее время компания «Синохайдро» приступила к строительным работам, в частности завершены работы по рытью котлована. Согласно графику, школа должна быть сдана в эксплуатацию в 2020 году», – отметил М.Сафарализода.

По его словам, школа рассчитана на прием 320 учащихся в одну смену. Компания «Синохайдро» также оснастит школу необходимым оборудованием. Данная компания намерена построить еще две школы в районах Дангара и Кушониен.

Напомним, соглашение о строительстве трех школ в Таджикистане со стороны компании Power China (КНР) было подписано в июле 2018 года.

Школы соответственно рассчитаны на приём 640 и по 320 учащихся. Сумма на строительство предварительно определена в пределах $3,5 млн.

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