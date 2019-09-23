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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Четверо израильских туристов оказались в западне в горах Памира. Их спасли

CA-NEWS (TJ) -  Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана, совместно со спасателями Агентства Ага Хана по Хабитат в ГБАО провели успешную аварийно-спасательную операцию по оказанию помощи четырем израильским туристам.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, 17 сентября 2019 года в дежурную часть КЧС поступило сообщение о том, что на высоте 4700 метров над уровнем моря на территории Шугнанского района, четыре туриста из Израиля подали сигнал «SOS».

Была незамедлительно создана группа из числа спасателей Отряда КЧС в ГБАО с привлечением добровольных спасателей Агентства Ага Хана по Хабитат в ГБАО для проведения поисковых работ.

Сотрудники КЧС выяснили, что 4 туриста в возрасте от 23 до 26 лет, в том числе молодая женщина, находятся на высоте 4700 метров, вблизи местечка Кулин сельского джамота Ванкалъа Шугнанского района ГБАО.

Так как подняться на данную высоту с помощью автомобилей и вертолета не представлялось возможным, спасатели КЧС, используя лошадей и специальное снаряжение, преодолели 20 км пешим ходом и 19 сентября прибыли в пункт назначения. Прибыв на место, спасатели КЧС оказали первую доврачебную помощь 23-летнему Бену Моше Шайю, который страдал от высотной болезни (высотная гипоксия) – нехватки кислорода.

Утром 20 сентября в 06:20 спасатели КЧС, усадив туристов на лошадей, начали спуск к озеру Сарез, который был завершен в 08:55 минуты 21 сентября, затем с помощью катера КЧС, который находится на озере Сарез, туристы были доставлены на вертолетную площадку, откуда они были направлены сперва в город Хорог, где двое из туристов остались, а двое других, были доставлены в город Душанбе в больницу «Истиклол».

Таким образом, спасатели КЧС в течении 4-х суток провели сложную аварийно-спасательную операцию, которая была успешна завершена.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана напоминает жителям и гостям страны, что перед отправкой в горную местность в составе туристической группы, необходимо зарегистрироваться в службе спасения.

Если вы отправляетесь в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой минимальный запас еды и воды, лекарства, тёплые вещи и мобильный телефон, подчеркнула Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.

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