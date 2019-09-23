В Ашхабаде появился Национальный центр по гриппу, признанный ВОЗ

CA-NEWS (TM) - Референс лаборатория вирусологии в составе Центра общественного здоровья и питания Госсанэпидслужбы Туркменистана, получила статус Национального центра по гриппу, признанного Всемирной организацией здравоохранения и уполномоченного для участия в работе Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер (ГСЭГО), сообщает orient.tm.



Основной ролью национальных центров является проведение эпиднадзора за сезонным гриппом и оказание поддержки в составлении ежегодных рекомендаций ВОЗ по составу вакцины.

Национальные центры также предупреждают ВОЗ о необычных вспышках гриппа или гриппоподобных заболеваний, о выявлении несубтипируемых или медленно реагирующих изолятов вируса при исследовании с использованием диагностических реагентов ВОЗ, полученных по каналам ГСЭГО.

То есть, такие национальные центры находятся на передовой линии реагирования на появление новых вирусов гриппа или других возбудителей респираторных инфекций.

Таким образом, туркменский Национальный центр по гриппу стал одной из 58 лабораторий на сегодняшний день, расположенных в 46 стран европейского региона ВОЗ.

Предварительно, референс лаборатория вирусологии Центра общественного здоровья и питания прошла оценочное тестирование на международном уровне и экспертизу ВОЗ.

Лаборатория вирусологии – одна из 10 лабораторий Центра общественного здоровья и питания, начавшего работать в Ашхабаде летом 2016 года.

Специалисты Центра ведут исследования не только по определенным направлениям вирусологии, бактериологии и паразитологии для определения источников инфекционных заболеваний, но и в области качества и безопасности пищевых продуктов и эколого-биологической среды, профилактики болезней, связанных с пищей и водой и др.

Лаборатории оснащены передовым оборудованием, роботизированными системами и высокочувствительной аппаратурой известных производителей спецтехники и ПО к ней.