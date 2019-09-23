ЦРУ опубликовало фотографию с начала операции в Афганистане

CA-NEWS (CA) - ЦРУ опубликовало некоторые сведения, связанные с операцией Jawbreaker и вторжением в Афганистан всего через несколько дней после терактов 11 сентября 2001 года.

ЦРУ также опубликовало фото своих вооруженных оперативников внутри вертолета Ми-17 Hip, вероятно, это тот же самый вертолет, который переправит боевиков и мешки с миллионами долларов из Узбекистана в Афганистан, пишет The Drive.

9/19/01: Eight days after 9/11, CIA officers pick up $3 million cash in three cardboard boxes. This money would enable the Northern Alliance (NA) commanders to pay their troops and convince other tribes to rally to the NA rather than fight them.#15Days pic.twitter.com/ykYJMKBngy — CIA (@CIA) September 19, 2019

На снимке изображена задняя часть российского Ми-17 с вооруженными боевиками. Миссия состоялась 19 сентября 2001 года, всего через восемь дней после терактов 11 сентября 2001 года. ЦРУ сообщает, что цель миссии забрать 3 миллиона долларов наличными в трех картонных коробках. Эти деньги пойдут на то, чтобы Северный Альянс возглавил борьбу с талибами и купил лояльность местных военачальников.

Один из солдат, как видно, держит раннюю версию автоматического оружия M249 Squad. У другого есть навороченный M4 с гранатометом M203, рефлекторным прицелом Trijicon и тем, что похоже на фонарик Surefire M500.

The JAWBREAKER team was the first on the ground in Afghanistan post 9/11, but CIA aircrews flew hundreds of Mi-17 missions in the following years in support of Operation Enduring Freedom. A CIA pilot wore this helmet and night-vision goggles while serving in Afghanistan. #15Days pic.twitter.com/euHBNYmMUN — CIA (@CIA) September 16, 2019

Также на фото виден ящик бутилированной воды Nestle и начальник экипажа, готовящий вертолет к полету. Кабина набита другими неразличимыми предметами, но известно, что $3 млн наличными были частью груза. Возможно коробка Nestle действительно была упакована зелеными долларами, что имело бы большой смысл.

26 сентября 2001 года модифицированный Ми-17 "91101" должен был ночью проникнуть в северный Афганистан и официально начать американскую миссию в этой стране.