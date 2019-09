ЦРУ опубликовало фотографию с начала операции в Афганистане

CA-NEWS (CA) - ЦРУ опубликовало некоторые сведения, связанные с операцией Jawbreaker и вторжением в Афганистан всего через несколько дней после терактов 11 сентября 2001 года.

ЦРУ также опубликовало фото своих вооруженных оперативников внутри вертолета Ми-17 Hip, вероятно, это тот же самый вертолет, который переправит боевиков и мешки с миллионами долларов из Узбекистана в Афганистан, пишет The Drive.

9/19/01: Eight days after 9/11, CIA officers pick up $3 million cash in three cardboard boxes. This money would enable the Northern Alliance (NA) commanders to pay their troops and convince other tribes to rally to the NA rather than fight them.#15Days pic.twitter.com/ykYJMKBngy — CIA (@CIA) September 19, 2019