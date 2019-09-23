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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЦРУ опубликовало фотографию с начала операции в Афганистане

CA-NEWS (CA) -  ЦРУ опубликовало некоторые сведения, связанные с операцией Jawbreaker и вторжением в Афганистан всего через несколько дней после терактов 11 сентября 2001 года.

ЦРУ также опубликовало фото своих вооруженных оперативников внутри вертолета Ми-17 Hip, вероятно, это тот же самый вертолет, который переправит боевиков и мешки с миллионами долларов из Узбекистана в Афганистан, пишет The Drive.

На снимке изображена задняя часть российского Ми-17 с вооруженными боевиками. Миссия состоялась 19 сентября 2001 года, всего через восемь дней после терактов 11 сентября 2001 года. ЦРУ сообщает, что цель миссии забрать 3 миллиона долларов наличными в трех картонных коробках. Эти деньги пойдут на то, чтобы Северный Альянс возглавил борьбу с талибами и купил лояльность местных военачальников.

Один из солдат, как видно, держит раннюю версию автоматического оружия M249 Squad. У другого есть навороченный M4 с гранатометом M203, рефлекторным прицелом Trijicon и тем, что похоже на фонарик Surefire M500.

Также на фото виден ящик бутилированной воды Nestle и начальник экипажа, готовящий вертолет к полету. Кабина набита другими неразличимыми предметами, но известно, что $3 млн наличными были частью груза. Возможно коробка Nestle действительно была упакована зелеными долларами, что имело бы большой смысл.

26 сентября 2001 года модифицированный Ми-17 "91101" должен был ночью проникнуть в северный Афганистан и официально начать американскую миссию в этой стране.

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