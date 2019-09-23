Касым-Жомарт Токаев прибыл в США

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Соединённые штаты Америки.

В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведёт встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса, сообщает «Хабар 24».

Прибытие Президента Казахстана в США было анонсировано в виде статьи Касым-Жомарта Токаева, вышедшей в американском издании The Hill. Делать подобного рода публикации за несколько дней до визита в зарубежную страну, стало своего рода традицией, которую заложил ещё Нурсултан Назарбаев. Если проанализировать статью Касым-Жомарта Токаева, то можно сделать вывод, что основная её часть посвящена привлечению американского капитала в экономику Казахстана. Речь об инвестициях. В прошлом году их приток увеличился на 45%.

По словам Президента, ему хотелось бы видеть ещё больше вовлеченных в казахстанскую экономику американских компаний и инвесторов. Для них, впрочем, как и для всех других предпринимателей, создан беспрецедентный в Центрально-азиатском регионе бизнес-климат.

График в штатах ожидается напряжённым. Глава государства выступит на общих дебатах и примет участие в политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.

Президент встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.

В этом году сессия Генеральной Ассамблеи пройдёт на тему «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода». Глава государства сделает на эту тему ряд предложений. В целом на полях сессии будет представлено видение Казахстана об устойчивом развитии, продовольственной безопасности, всеобщем охвате услугами здравоохранения и образования, вопросам окружающей среды.