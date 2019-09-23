Подписаны правительственные документы между Монголией и Индией

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Х.Баттулга и президент Индии Нам Ратх Ковинд после встречи в резиденции Индийского Президента приняли участие в подписании ряда документов, передает Montsame.

Во время государственного визита Президента Монголии в Индию были подписаны ряд документов о сотрудничестве, в частности Межправительственное Соглашение в области изучения и использования космического пространства в мирных целях, которую подписали с монгольской стороны глава Управления связи, информации и технологии Б.Чинбат, а с индийской стороны - Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Монголии М.П.Сингх.

Программа культурного обмена на 2019-2023 год подписали с монгольской стороны министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар, с индийской стороны - Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Монголии М.П.Сингх,

Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии и Индийским национальным управлением тпо чрезвычайным ситуациям "О сотрудничестве в снижении рисков от стихийных бедствий" с монгольской стороны подписали глава Управления по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Т.Бадрал, с индийской стороны член главы администрации Национального чрезвычайного управления В.В.Сарма,

Рабочий план Министерства продовольствия и сельского хозяйства Монголии и Министерства животноводства , молочной продукции и рыболовства с монгольской стороны и.о. госсекретаря Министерства сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности Т.Жамбалцэрэн, с индийской стороны секретарь Министерства селького хозяйства, молока и молочных продукций Ш.А.Чатурведи.