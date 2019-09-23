В Самарканде началась подготовка к ШОС – 2022

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана определило порядок финансирования подготовительных работ к проведению Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году, передает norma.uz.



Цель документа – организовать подготовительные работы к проведению в Самарканде Саммита ШОС в 2022 году с участием руководителей более 20 государств на высоком уровне.

Фонду благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области (создан в 2018 году) выдан кредит Фонда реконструкции и развития в размере $25 млн. Средства получены в сумах по курсу ЦБ на 5 лет с 2-летним льготным периодом под 2% годовых, с условием рефинансирования Узнацбанком.

За счет кредита будут улучшать состояние городских дорог и улиц, компенсировать убытки физических и юридических лиц в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд для проведения Саммита ШОС. Адресный список компенсаций составит Самаркандский областной хокимият по согласованию с Кабинетом Министров. Хокимият в данном случае ответственен за целевое и эффективное использование выделенного кредита.

Погашать кредит будут за счет дополнительных источников местного бюджета Самаркандской области, а также других не запрещенных законодательством источников. Минфину совместно с Узнацбанком и Фондом реконструкции и развития поручено установить мониторинг за целевым и эффективным использованием выделенного кредита, а также его своевременным возвратом.

Постановлением также утвержден прогнозный график погашения кредита Фонда реконструкции и развития, рефинансируемого Узнацбанком.