Уволен главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
- Узбекистан, спорт
- 13:00, 23 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) расторгла контракт с тренером сборной Эктором Купером, сообщает АФУ.
Напомним, 5 сентября сборная Узбекистана в рамках второго отборочного раунда ЧМ-2022 проиграла Палестине со счетом 2:0. Это первое поражение сборной Узбекистана от этой команды за всю историю.
Контракт Купера был рассчитан до 2021 года. Сообщалось, что зарплата тренера составляет 2 млн евро в год.