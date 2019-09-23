РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Уволен главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер

CA-NEWS (UZ) -  Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) расторгла контракт с тренером сборной Эктором Купером, сообщает АФУ.

Напомним, 5 сентября сборная Узбекистана в рамках второго отборочного раунда ЧМ-2022 проиграла Палестине со счетом 2:0. Это первое поражение сборной Узбекистана от этой команды за всю историю.

Контракт Купера был рассчитан до 2021 года. Сообщалось, что зарплата тренера составляет 2 млн евро в год.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане запретили выдавать ипотечные кредиты людям старше 60 лет
  • В Арыси вновь взорвались боеприпасы. Пострадали 10 военнослужащих
  • Видео с задержания протестующих в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×