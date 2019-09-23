Уволен главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер

CA-NEWS (UZ) - Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) расторгла контракт с тренером сборной Эктором Купером, сообщает АФУ.

Напомним, 5 сентября сборная Узбекистана в рамках второго отборочного раунда ЧМ-2022 проиграла Палестине со счетом 2:0. Это первое поражение сборной Узбекистана от этой команды за всю историю.

Контракт Купера был рассчитан до 2021 года. Сообщалось, что зарплата тренера составляет 2 млн евро в год.



