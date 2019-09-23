Жители центра Душанбе выразили протест действиям застройщика

CA-NEWS (TJ) - Группа жителей Душанбе 20 сентября выразила протест действиям строительной компании «Муким 1», которая намеревалась «захватить» часть их двора, расширив при этом размер стройплощадки под многоэтажную «высотку», передает Радио Озоди.



Впрочем, застройщик утверждает, что действует на основе закона и одобрения местных властей.

20 сентября 15 жителей двухэтажного дома по столичной улице Хусейнзаде, что около роддома №2, не разрешили строителям перенести ограду из профнастила ближе к их домам. К месту жительства этих горожан прибыли сотрудники милиции, которые призвали собравшихся к спокойствию.

Бахтиёр Саидов, представитель строительной компании «Муким 1», сказал жителям, что в соответствии с планом строительства многоэтажного дома, стройплощадка должна быть расширена еще на 1 метр.

Но жители утверждают, что с одной стороны, бесконечный шум от строительных работ приведет к их нервозности и бессоннице, а с другой им небезопасно будет проходить возле дома.

Жительница одной из квартир в двухэтажном доме Дилором Курбонова говорит, что детям негде даже поиграть во дворе. «Колодцы открыли. Я с внуками уже дважды падала из-за этого. Сколько раз обращались к застройщику, но никто не обращает внимания», - сказала она.

Жителей «двухэтажки» уже уведомили о том, что их дом идет под снос, а на его месте будет построена очередная «высотка», поэтому их призвали не протестовать, так как «работы ведутся в соответствии с планом».

Другая жительница Ганджина Маджидова сказала, что, скорее всего, строительством новой многоэтажки на месте их дома займется та же компания «Муким 1».

«Мы уже третий месяц обсуждаем судьбу наших домов. Но пока не пришли к определенному решению. Сначала нам обещали, что нам выдадут квартиры в новостройке. Мы согласились, но сейчас они заговорили по-другому. Мол, им невыгодно покупать наши квартиры. Застройщик захватывает все большую территорию нашего двора, чтобы мы согласились на все его условия или сами покинули место проживания», - сказала собеседница.

Между тем чиновник из Управления землепользования города Душанбе сообщил на анонимный условиях, что в соответствии с генеральным планом застройки города Душанбе, на месте «двухэтажек» будут построены современные здания. Но он не дал четкого ответа на вопрос, на каких условиях для жителей будет проходить этот процесс.

В двухэтажном дома по улице Хусейнзаде, 32 проживают 32 семьи. Они считают, что застройщики должны были обсудить с жильцами сначала вопрос обеспечения жильем, прежде чем начинать строительство. Эксперты также отмечают, что здания, которые пойдут под снос, в первую очередь должны быть оценены со стороны госпредприятия «Нархгузор». По словам жителей, до сих пор к ним никто не приходил для оценки жилья.

Представитель компании «Муким 1» Бахтиёр Саидов сказал, что некоторые жильцы необоснованно оценивают стоимость своих квадратных метров очень высоко и таких денег у них нет.

Компания «Муким 1», учредителем которой является Хикматулло Мукимов, была официально зарегистрирована в 2005 году. Компания специализируется на строительстве и производстве строительных материалов.

По словам юристов, ни одна компания не имеет права сносить дома до разрешения вопроса о возмещении. Но жители сетуют, что застройщики без согласования этого вопроса с жильцами, приступают к сносу домов, самым грубым образом нарушая их права.

Процесс сноса жилых зданий для строительства на их месте высотных зданий, который проходит согласно Генплана Душанбе, вызывает обеспокоенность душанбинцев на протяжении нескольких лет.

На прошлой неделе группа жителей по столичной улице Мирзо Турсунзаде также заявила, что власти сносят их дома без согласия и выплаты компенсации. На этом месте компания «Гаюр Цемент» намерена построить школу. Власти отвергли обвинения и заявили, что люди требуют чрезмерных компенсаций за свои дома.