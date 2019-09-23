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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Центральной Азии и США в формате С5+1

CA-NEWS (TJ) -  22 сентября в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН с участием Государственного секретаря США прошла встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате С5+1, передает пресс-служба МИД Таджикистана.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с укреплением торгово-экономических отношений, обеспечением пограничной и региональной безопасности.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями о борьбе с терроризмом и экстремизмом, особенно в связи с возвращением иностранных боевиков из зон военных действий.

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