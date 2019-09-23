В Казахстане ОПГ занималась незаконной пересадкой органов. Донорами были граждане Кыргызстана, Узбекистана и Украины

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы, которая занималась незаконной трансплантацией человеческих тканей и органов. Об этом Tengrinews.kz сообщил начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Арманбек Баймурзин.

По его данным, в 2019 году возбуждено 141 уголовное дело по борьбе с торговлей людьми, в том числе 59 в за торговлю органами и тканями человека.

"В Казахстане медицина за последние несколько лет совершила огромный прорыв в сфере трансплантологии человеческих органов. Это не могло не привлечь интерес со стороны организованной преступности из-за возможности быстро и легко заработать. В текущем году пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей с 2017 года в Казахстане незаконные сделки, связанные с продажей человеческих органов. Было организовано и проведено 57 незаконных операций по трансплантации при участии медицинских работников. Преступники привлекали в Казахстан доноров из Украины, Узбекистана, Кыргызстана и реципиентов из числа граждан Израиля. После чего проводили операции по пересадке почек. Сейчас проводится расследование. Предварительный преступный доход организаторов составил 10 миллионов долларов. Цинизм преступников и медперсонала клиники дошел до того, что между собой доноров они называли "мясом", - сказал Арманбек Баймурзин.

Начальник Департамента криминальной полиции отметил, что в стране пересадку проводят по квотам и на платной основе.

"Везде есть очереди. Они не так быстро двигаются. А у людей с проблемами со здоровьем нет возможности ждать", - добавил Баймурзин.

Врачи проводили экспресс-анализы на совместимость и после этого проводили операции. По словам начальника департамента МВД, люди после пересадки живы, но был случай, когда гражданин Израиля заразился ВИЧ-инфекцией. Один из участников этой группы задержан в Словении, обсуждается вопрос об экстрадиции.

Напомним, известного казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии органов.

На врача завели уголовное дело по статьям 264, часть 2 "участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", и 116, часть 3 "незаконное изъятие органов и тканей человека" с 1 мая 2019 года.

Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, обладатель международной стипендии "Болашак", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории.

Вместе с казахстанским трансплантологом под стражу взяли гражданку Кыргызстана, которая была переводчиком у доноров.

Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году.

Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.