На что тратятся деньги благотворительного фонда «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана? - расследование «Озодлик»

Муфтий Узбекистана Усманхан Алимов на открытии цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий фонда «Вакф»

CA-NEWS (UZ) - В апреле 2019 года информация о том, что председатель благотворительного общественного фонда «Вакф» Искандар Халилов купил себе Chevrolet Malibu 2 стоимостью $32,5 тысячи, вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Большинство пользователей обвинили главу фонда в расточительстве. В то время, когда скандал с «дорогим авто» начал угасать, независимые друг от друга два сотрудника «Вакфа» в разговоре с «Озодликом» обвинили руководство благотворительного фонда в злоупотреблении служебными полномочиями, в необеспечении прозрачности при контролировании и расходовании финансовых средств.

В связи с тем, что обвинения наших собеседников были достаточно серьезными, редакция «Озодлика» решила провести собственное расследование на эту тему.

В ходе расследования редакция попытались найти ответы на следующие вопросы:

На что тратятся садака (добровольная милостыня), закят (обязательная милостыня), фитр (пожертвование в священный месяц Рамадан) и другие виды пожертвований, принесенные гражданами в мечети Узбекистана?

Куда направляются пожертвования, оставляемые в священных местах поклонения и паломничества республики?

И как контролируются миллиарды сумов, поступающие на счет благотворительного общественного фонда «Вакф»?

«Вакф»





Благотворительный общественный фонд «Вакф» при Духовном управлении мусульман Узбекистана (ДУМУ) был создан указом президента Шавката Мирзияева «О мерах по радикальному совершенствованию религиозно-просветительской сферы», подписанным 16 апреля 2018 года.

Спустя месяц, согласно постановлению Кабинета Министров, 189 объектов – религиозных комплексов, священных мест и гробниц были «безвозмездно переданы» благотворительному фонду «Вакф» при ДУМУ.

Как сообщается на сайте фонда, основной его миссией является «сохранение многовековых национальных и религиозных ценностей, изучение бесценного наследия предков, внесших огромный вклад в развитие мировой науки и культуры, содействие продолжению таких благородных качеств и ценностей, как просвещение, толерантность, милосердие, созидание, присущие узбекскому народу».

Благотворительный общественный фонд «Вакф» ответственен «за сохранение, ремонт, благоустройство, использование, регулирование деятельности и дальнейшее развитие инфраструктуры святынь историко-архитектурного значения».

Кроме того, в обязанности благотворительного фонда входит «материальная и моральная поддержка социально уязвимых слоев населения».

За прошедшие 1,5 года...

Согласно официальным документам, имеющимся в распоряжении редакции «Озодлика», благотворительный общественный фонд «Вакф» имеет 16 расчетных счетов, таких, как, например, «Благотворительность», «Вакф», «Мечети», «Святыни» и другие.

В 2018 году только на один расчетный счет «Святыни» от 137 религиозных комплексов и священных мест, безвозмездно переданных благотворительному фонду «Вакф», поступило 3,5 миллиарда сумов (почти 400 тысяч долларов США).

Независимые друг от друга два сотрудника фонда «Вакф» в разговоре с «Озодликом» обвинили руководство благотворительного фонда в злоупотреблении служебными полномочиями, в необеспечении прозрачности при контролировании и расходовании финансовых средств.

Сотрудник фонда, попросивший не разглашать его имени из-за опасений быть подвергнутыми давлению или дисциплинарному наказанию, выдвинул следующие претензии:

12 из 24 штатных сотрудников фонда «Вакф»​ «​либо вообще не приходят на работу, либо появляются на работе изредка»;

Сотрудники фонда привлекаются к строительным и сельскохозяйственным работам;

Цветы и деревья, посаженные на 16 гектарах земли на территории схода граждан городка Салар в Кибрайском районе Ташкентской области, находятся в заброшенном состоянии;

Цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий​, построенный на данном земельном участке, закрылся, проработав всего лишь несколько дней;

Аптека «Вакфмед», открытая благотворительным фондом «Вакф», работает для «галочки»​.

В качестве подтверждения слов своего коллеги второй сотрудник фонда «Вакф» отправил в редакцию «Озодлика» десятки внутренних документов​, приказы, инструкции и финансовые отчеты фонда, а также фото-, аудио- и видеоматериалы.

Кадровые проблемы

Как утверждает сотрудник «Вакфа»​, более половина 24 штатных сотрудников фонда «​либо вообще не приходят на работу, либо появляются на работе изредка».

– На все денежные посты назначены самаркандцы, либо выходцы из Ургутского района Самаркандской области. Они являются близкими родственниками руководства фонда или же начальника отдела кадров Духовного управления мусульман Узбекистана, – говорит сотрудник фонда «Вакф».

В списке, отправленном в редакцию «Озодлика» вторым сотрудником «Вакфа», можно увидеть, что большинство руководящих сотрудников фонда являются уроженцами Самаркандской области.

Кроме того, по словам сотрудника «Вакфа», многие рядовые сотрудники благотворительного фонда не выполняют свои функциональные обязанности.

– К примеру, трое сотрудников «Вакфа», вместо выполнения своих функциональных обязанностей на рабочем месте, были привлечены к строительным работам в Сурхандарьинской области. Специалисты в своей области могли бы выполнить эти работы в течение нескольких дней. Однако сотрудники фонда работают в Сурхандарьинской области месяцами – они успевают решать и «свои дела», и получать зарплату в фонде, – говорит собеседник.

На фотографии, оказавшейся в распоряжении «Озодлика», можно увидеть, как секретарь фонда участвует в строительных работах.

Земли и хлебобулочный цех «Вакфа»​

В марте 2019 года 16 гектаров земель и зданий были безвозмездно переданы Духовным управлением мусульман Узбекистана фонду «Вакф».

В теплицах на этих земельных участках были посажены цветы и лимон, а на оставшейся части участка – картофель.

15 апреля текущего года пресс-служба фонда «Вакф» сообщила, что именно на этом земельном участке был построен цен по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

По данным пресс-службы фонда, первую партию хлебобулочных изделий начали выпускать «по благословению» председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Усманхан Алимов, принявшего участие в церемонии открытия цеха.

На сайте фонда также сообщалось, что продукция, изготавливаемая в цехе общей стоимостью 492 миллиона сумов (52 тысячи долларов США), поступает не только в народную столовую, а также в благотворительные учреждения, но и в дома престарелых и инвалидов, в частности, раздается пациентам Республиканской детской психоневрологической больницы имени в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента.

Однако, по словам обратившихся в редакцию «Озодлика» сотрудников благотворительного фонда, цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий, успевший лишь 2-3 раза изготовить хлебобулочные изделия, в настоящее время закрыт.

​– На самом деле, цех по производству буханки и других видов хлебобулочных изделий был организован с учетом потребности городских жителей. Но сейчас этот цех не осуществляет деятельность. Они успели всего лишь 2-3 раза выпустить хлеб для пиара. А потом, не зная, что делать с этой продукцией, раздали ее бесплатно. А каких еще результатов можно ожидать от «бизнеса», созданного без бизнес-плана или каких-либо расчетов? Из-за сильного пиара никто сейчас не интересуется результатами этого бизнес-проекта! Разве хищение не является посягательством на народное добро?!, ​– возмущается в разговоре с нашим журналистом сотрудник благотворительного фонда.

Мобильный репортер «Озодлика», посетивший цех фонда «Вакф» по производству хлеба и хлебобулочных изделий, лично убедился в том, что предприятие действительно не работает.

На видеозаписях видно, что некоторые участки вакуфных земель попросту пустуют.

Беседовавший с журналистом сотрудник «Вакф» считает, что было целесообразно, если бы руководство фонда сдавало эти земли в аренду.

– Сотрудники фонда, прикрепленные к этим земельным участкам, проработали всего лишь 3-4 месяца. Они сами нашли и посадили там цветы и саженцы лимона. На оставшемся участке посадили картофель. После собрали урожай, но никто из сотрудников не знал, что с ним делать дальше. Ну а потом первый заместитель председателя поручил раздать уже начавший гнить из-за жары картофель только что строящимся мечетям. Нужно было сдать в аренду землю ее хозяину. В итоге они просто зря потратили столько денег на эту землю, не говоря уже о зарплате, выплаченной сотрудникам, – сказал сотрудник «Вакфа».

«Вакфмед»​

23 июля 2019 года благотворительным общественным фондом «Вакф»​ в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента была открыта аптека «Вакфмед»​.

Председатель Духовного управления мусульман Узбекистана Усманхан Алимов лично присутствовал на церемонии открытия аптеки.

​По данным пресс-службы фонда «Вакф», создание сети аптек «Вакфмед» во всех регионах страны запланировано фондом, а средства, вырученные от торговли в этих отраслях, будут направлены на распоряжение имуществом вакфа и благотворительность.

Сообщалось, что аптеки ведут свою деятельность под девизом «Ради силы Ислама. За процветание Родины. Во благо народа».

*аптека в день открытия

«В аптеке фонда содержится более ста наименований лекарственных средств, вид которых продолжает увеличиваться с каждым днем. Аптека оснащена современными приборами учета и имеет важное значение для точного ведения торгового процесса», – говорится в сообщении пресс-службы фонда «Вакф».

Но, как говорит сотрудник фонда, данная аптека ничто иное, как «очередная показуха».

– Открыли очередную фирму, которая работает в убыток. Они взяли в аренду лекарственные препараты, чтобы выставить их на витрины, за прилавок поставили временных продавцов. После церемонии открытия аптеки все препараты были возвращены владельцам. Последние четыре месяца они платят зарплату всего лишь трем сотрудникам, – сказал сотрудник фонда.

Мобильный репортер «Озодлика» посетил аптеку «Вакфмед», открывшуюся на территории мечети «Олтинтепа».

По его словам, пока аптека не может похвалится большим количеством разновидностей лекарственных препаратов.