В Ашхабаде открылось предприятие по производству муки и масла

CA-NEWS (TM) - 21 сентября в Багтыярлыкском этрапе Ашхабада было торжественно открыто предприятие по производству подсолнечного масла и муки высшего сорта.

Предприятие возведено на площади 2 гектара специалистами хозяйственного общества «Gündogar akymy», сообщает госинформагентство ТДХ.

Производственная мощность комплекса 7200 тонн подсолнечного масла и 20 тысяч тонн муки.

Сообщается, что предприятие будет не только производить масло и муку, но и снабжать отходами производства, жмыхом и отрубями, животноводческие и птицеводческие фермы.