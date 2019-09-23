В Ашхабаде открылось предприятие по производству муки и масла
- Туркменистан, общество
- 14:49, 23 сентября 2019
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CA-NEWS (TM) - 21 сентября в Багтыярлыкском этрапе Ашхабада было торжественно открыто предприятие по производству подсолнечного масла и муки высшего сорта.
Предприятие возведено на площади 2 гектара специалистами хозяйственного общества «Gündogar akymy», сообщает госинформагентство ТДХ.
Производственная мощность комплекса 7200 тонн подсолнечного масла и 20 тысяч тонн муки.
Сообщается, что предприятие будет не только производить масло и муку, но и снабжать отходами производства, жмыхом и отрубями, животноводческие и птицеводческие фермы.