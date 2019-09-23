РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде открылось предприятие по производству муки и масла

CA-NEWS (TM) -  21 сентября в Багтыярлыкском этрапе Ашхабада было торжественно открыто предприятие по производству подсолнечного масла и муки высшего сорта.

Предприятие возведено на площади 2 гектара специалистами хозяйственного общества «Gündogar akymy», сообщает госинформагентство ТДХ.

Производственная мощность комплекса 7200 тонн подсолнечного масла и 20 тысяч тонн муки.

Сообщается, что предприятие будет не только производить масло и муку, но и снабжать отходами производства, жмыхом и отрубями, животноводческие и птицеводческие фермы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Арыси вновь взорвались боеприпасы. Пострадали 10 военнослужащих
  • Видео с задержания протестующих в Казахстане
  • В Узбекистане запретили выдавать ипотечные кредиты людям старше 60 лет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×