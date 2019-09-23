Посольство Узбекистана в Казахстане взяло под контроль избиение узбекских студентов в Шымкенте

- Узбекистан, общество
- 15:17, 23 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В сети ранее появилось видео, на котором узбекские студенты пожаловались на избиение в одном из университетов Шымкента.
Посольство Узбекистана в Казахстане и Генконсульство в г.Алматы (в его консульский округ входит г.Шымкент) взяли ситуацию на контроль, сообщает пресс-служба МИД.
21 сентября в Региональном социально-инновационном университете г.Шымкента обсуждены меры по обеспечению безопасности обучающихся граждан Узбекистана, принятию законных мер к правонарушителям и проведению необходимых профилактических мероприятий по недопущению инцидентов в будущем.
По поручению МИД представители Генконсульства находятся в городе и поддерживают контакт с руководством региона и Университета, а также узбекскими студентами, до которых доведено, что они находятся под защитой дипломатического представительства.