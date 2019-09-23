Последнее пятилетие стало самым теплым в истории метеонаблюдений, - доклад

Алечский ледник – самый большой в Альпах – может полностью растаять к 2100 году

CA-NEWS (CA) - Мир – на пороге катастрофы. Глобальное потепление ведет к серьезнейшим изменениям на нашей планете, которые так или иначе отразятся на жизни всех землян. Представители Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ряда других организаций решили напомнить некоторые факты.



22 сентября они выпустили совместный доклад, в котором призвали международное сообщество принять срочные и решительные меры по борьбе с изменением климата.

Последнее пятилетие (2015-2019 гг.) стало самым теплым в истории метеонаблюдений. На сегодняшний день средняя глобальная температура уже на 1,1 градуса по Цельсию выше средней температуры доиндустриального периода. Напомним, что, согласно Парижскому соглашению по климату, повышение средней глобальной температуры требуется удержать в пределах 1,5 градуса

Сегодня годовые показатели таяния льда в Антарктике в шесть раз превышают показатели 40-летней давности. А с 2015 года мир потерял больше ледниковых масс, чем за любой другой пятилетний период в истории

Если в период с 1997 года по 2006 год уровень моря поднимался на 3,04 миллиметра в год, то в 2007-2016 гг. этот показатель достиг 4 миллиметров в год

Выбросы углекислого газа в атмосферу в 2018 году выросли на 2 процента и достигли рекордной отметки в 37 миллионов тонн. Уменьшения объемов эмиссий в ближайшее время не предвидится, хотя сейчас они растут более медленными темпами, чем глобальная экономика

Уровень концентрации парниковых газов в атмосфере достиг рекордных показателей. К примеру, в 2018 году концентрация углекислого газа составила 407,8 частиц на миллион. В последний раз, по данным ученых, показатели концентрации CO2 превысили 400 частиц на миллион около 3-5 миллионов лет назад. Тогда средняя глобальная температура на 2-3 градуса превышала нынешнюю, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем в наши дни.