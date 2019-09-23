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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-аким Балхаша и его подчиненные подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями

CA-NEWS (KZ) -  Экс-аким Балхаша и его подчиненные подозреваются махинациях после ДТП на служебном авто, сообщает антикоррупционная служба.

«Начаты досудебные расследования в отношении бывших акима города Балхаш, руководителя ГУ «Аппарат акима города Балхаш» и других должностных лиц акимата, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге», - говорится в сообщении ведомства.

Сумма ущерба, нанесенного государству, превысила 3 млн тенге.

«Они подозреваются в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, путем сокрытия дорожно-транспортного происшествия, совершенного руководителем аппарата на служебном автомобиле (который не имел права управлять транспортным средством в связи с лишением спецадминистративным судом такого права сроком на три года), внесения в официальные документы – постановление акима города «О пополнении уставного капитала», приказ «О передаче автотранспорта» ложных сведений, незаконной передачи неподлежащего восстановлению автомобиля в подведомственное КГП «СуЖылуТранс» акимата города Балхаш под предлогом пополнения уставного капитала предприятия», - сказано в сообщении.

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