Таджикистан и Катар обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции

CA-NEWS (TJ) - 22 сентября в Дохе посол Республики Таджикистан в Государстве Катар Хисрав Сохибзода провёл встречу с Министром административного развития, труда и социальных вопросов Катара Юсуфом бен Мухаммад ал-Усман Фахру.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе беседы были обсуждены вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере трудовой миграции.

В частности, обсуждены пути практической реализации Соглашения между правительствами Таджикистана и Катара о регулировании рабочей силы, подписанного в феврале текущего года в Дохе.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по созданию совместной межведомственной комиссии по привлечению рабочей силы из Таджикистана, организации тренингов для трудовых мигрантов и востребованным специальностям на рынке труда в Катаре.