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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Появилось видео наезда казахстанца на ребенка в Южной Корее

CA-NEWS (KZ) -  Министр юстиции Южной Кореи Чо Кук распорядился принять меры для скорейшей экстрадиции 20-летнего гражданина Казахстана, который покинул страну после наезда на ученика начальной школы в городе Чангвоне, пишет NUR.KZ.

Мужчина обвиняется в том, что на арендованном авто сбил 7-летнего ученика начальной школы и сбежал.

Инцидент произошел днем 18 сентября в провинции Кенсан.

По данным полиции, казахстанец покинул страну на следующий день после наезда, прежде, чем правоохранительные органы успели установить личность арендатора авто, совершившего наезд на ребенка.

Сообщается, что министерство юстиции Южной Кореи уже направило запрос об активном содействии со стороны властей Казахстана через иммиграционную службу, внешнеполитический штаб и Министерство иностранных дел.

Ранее отец сбитого мальчика обратился к министру с просьбой найти и задержать виновного.

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