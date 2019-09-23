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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральный секретарь ВТО прибыл в Таджикистан с официальным визитом

CA-NEWS (TJ) -  Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия прибыл сегодня в Таджикистан с трехдневным официальным визитом. Ожидается, что он встретится с руководством страны, передает НИАТ Ховар.

Также запланированы встречи Кунио Микурия с главой Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан Хуршедом Каримзода, Министром финансов Файзиддином Каххорзода, ректором Национального университета Таджикистана Мухаммадюсуфом Имомзода, руководителем ГУП «Единое окно».

В рамках своего официального визита в Таджикистан Кунио Микурия посетит таможенные посты «Терминал» регионального таможенного управления города Душанбе и таможенный пост «Дусти» регионального таможенного управления в Турсунзаде.

Он также посетит «Кохи Навруз», виноградные сады в Турсунзаде и Варзобском ущелье.

Напомним, это второй визит Генерального секретаря ВТО Кунио Микурия в Таджикистан. Первый раз он посетил Таджикистан 5 лет назад — в 2014 году.

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