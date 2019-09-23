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  23 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задушил поясом от халата: детали убийства гражданки Узбекистана в квартире в Москве
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Женщину ограбили и задушили в съемной квартире на Щелковском шоссе в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, преступление было совершено в ночь на 21 сентября. Женщина снимала апартаменты посуточно, ее знакомый забил тревогу, когда она перестала выходить на связь.

Мужчина приехал на квартиру и обнаружил, что дверь открыта. Зайдя внутрь, он увидел голое тело своей знакомой.

По имеющейся информации, убитая была уроженкой Узбекистана. На родине у нее осталось трое детей. В Москве женщина оказывала интимные услуги в квартире, которую снимала посуточно. Клиентов жрица любви искала в Сети. По некоторым данным, с ней расправился один из них. Мужчина заплатил за встречу, позже он захотел продолжения, но женщина ему отказала. Тогда он ударил ее несколько раз по голове и задушил поясом от халата.

Подозреваемый был задержан, он признался в содеянном и заявил, что не хотел убивать женщину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Эксперты установили, что женщина умерла в результате удушения. По некоторым данным, из квартиры пропали мобильный телефон, банковские карты и деньги убитой.

22 сентября по подозрению в преступлении полиция задержала мужчину 1995 года рождения, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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