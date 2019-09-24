Эмомали Рахмон принял генсека Всемирной таможенной организации

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 сентября принял в Душанбе генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы партнерства Таджикистана и Всемирной таможенной организации, а также вопросы по совершенствованию законодательства в торгово-экономической сфере и осуществлению государственной политики поддержки экспорта.

Рахмон заявил, что результаты этой встречи станут устойчивым шагом на пути укрепления и расширения двусторонних эффективных отношений.

Было подчеркнуто, что правительство РТ с первых дней независимости осуществляет реформы во всех торгово-экономических сферах, и в этом процессе постоянное внимание уделяется неуклонному совершенствованию таможенной деятельности.

Стороны обсудили вопросы укрепления деятельности администрации таможенных органов, комплектации автоматизированной информационной системы современными технологиями, реконструкции таможенной инфраструктуры, подготовки кадров сферы и повышения их профессионализма.