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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВТО будет способствовать реформам в таможенной сфере Таджикистана, - генсек Кунио Микурия

CA-NEWS (TJ) -  После встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия провел пресс-конференцию с отечественными и зарубежными журналистами.

В ходе пресс-конференции Микурия заявил, что на встрече с президентом Рахмоном был обсужден комплекс вопросов, связанных с процессом реформ в таможенной сфере Таджикистана, в том числе в городе Душанбе, а также на таможенных постах, передает НИАТ Ховар.

Кунио Микурия отметил, что для улучшения деятельности Таможенной службы Республики Таджикистан необходимо осуществить конкретные меры. В этом процессе важным является подготовка кадров сферы, оснащение таможенных постов современными технологиями и реконструкция таможенной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата.

Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены нынешняя ситуация и перспектива партнерства Таджикистана с Всемирной таможенной организацией.

Напомним, что Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия прибыл 23 сентября в Таджикистан с трехдневным официальным визитом.

В рамках своего официального визита в Таджикистан Кунио Микурия посетит таможенные посты «Терминал» регионального таможенного управления города Душанбе и таможенный пост «Дусти» регионального таможенного управления в Турсунзаде.

Он также посетит «Кохи Навруз», виноградные сады в Турсунзаде и Варзобское ущелье.

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