Под Ташкентом женщина родила четверню: 2 девочек и 2 мальчиков

CA-NEWS (UZ) - Сразу четыре близнеца - два мальчика и две девочки - родились в семье Джураевых, проживающих в Бекабаде Ташкентской области. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По словам врачей, роды Шоиры Джураевой были проведены с использованием новейших перинатальных технологий. Операция, которая длилась около часа, прошла успешно. Операция прошла успешно. В настоящее время трое из 4-х младенцев находятся в палате интенсивной терапии, 4-й ребенок - в реанимации. Состояние матери хорошее. Она принимает непосредственное участие в уходе за новорожденными.

Шоира Джураева, вышедшая замуж в прошлом году работает младшим сотрудником фармацевтического завода в Бекабаде, а отец малышей - Бекзод Джураев - инженер на Узбекском металлургическом заводе.