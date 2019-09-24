Хорезмская милиция задержала участников пешего хода (видео)

CA-NEWS (UZ) - 23 сентября сотрудники правоохранительных органов Хорезмской области задержали журналиста Махмуда Раджаба и его родных, отправившихся пешим ходом в Ташкент.

Вечером 23 сентября УВД Хорезмской области сообщило о задержании журналиста Махмуда Раджаба и его близких, пытавшихся пешим ходом дойти до Ташкента. В сообщении говорится, что в настоящее время задержанные содержатся в территориальном отделении милиции.

По версии областной милиции, пеший ход в узбекскую столицу был организован «с целью добиться прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении Махмуда Раджаба».

«С ними встретился глава города Ургенча. Несмотря на то, что он объяснил им, что для проведения демонстраций необходимо получить соответствующее разрешение и что эти акции не должны оказывать негативное влияние на образе жизни других людей, участники пешего хода с целью дискредитации авторитета государственной власти, преднамеренно пытались подорвать веру граждан в свое государство и попытались обратить на себя внимание общественности, освещая свою акцию в онлайн-режиме в социальных сетях», – говорится в сообщении пресс-службы.

В официальном сообщении о судьбе задержанных участников акции ничего не говорится. Отметим, что в пешем ходе приняли участие около двадцати человек, среди них были двое малолетних детей и один четырехмесячный младенец.

По данным, полученным редакцией «Озодлика» у родственников задержанного журналиста Махмуда Раджаба, все задержанные участники акции протеста были доставлены в УВД Хорезмской области.

– После обеда из Гурленского района приехали еще 15 человек. Они вышли к зданию областной милиции, требуя освободить задержанных участников акции. Однако правоохранительные органы не позволили им встретиться с задержанными. У нас до сих пор не имеется никакой информации об их состоянии. Среди задержанных были двое маленьких детей и еще один четырехмесячный младенец, – сообщил собеседник из Гурленского района, попросивший не разглашать его имени.

Как говорит один из родственников журналиста Махмуда Раджаба, 23 сентября, ближе к 12 часам дня, всех участников пешего хода затолкали в автобус и увезли в неизвестном направлении.

– Женщины, которые ранее пытались наброситься на участников пешего хода, организовали повторное нападение и попытались отобрать у них мобильные телефоны, но им не удалось сделать этого. Потом власти подогнали пассажирский автобус и перегородили им дорогу. Лица в гражданской одежде вцепился в участников акции и поволокли их к автобусу, в том числе и Махмуда Раджабова. Кажется, у всех отобрали мобильные телефоны, потому что никто из них не отвечает на звонки, – сказал родственник журналиста.

Между тем, в распоряжении редакции «Озодлика» оказалась видеозапись, сделанная во время задержания участников пешего хода.

Напомним, что 22 сентября сообщалось о том, что 21 сентября домой к Махмуду Раджабу приехали сотрудники милиции Хорезмской области и попытались задержать его, но неожиданно столкнулись с жестким сопротивлением со стороны соседей журналиста по махалле и были вынуждены уехать обратно.

30 апреля 2019 года специализированный таможенный комплекс «Ташкент-АЭРО» возбудил уголовное дело о контрабанде в отношении журналиста Махмуда Раджаба. Причиной стало то, что весной этого года, возвращаясь из Стамбула в Ташкент, журналист привез с собой несколько книг проживающего в Турции узбекского оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана. В случае признания журналиста виновным по данной статье, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.