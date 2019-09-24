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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу

CA-NEWS (UZ) -  Как известно, договор между Ассоциацией футбола Узбекистана и главным тренером сборной Узбекистана Эктором Купером был расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон.

Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана назначен Вадим Абрамов.Тренерский совет АФУ утвердил кандидатуру одного из ведущих специалистов Узбекистана Вадима Карленовича.

Вадиму Абрамову будет помогать Тимур Кападзе, который уже много лет ведет свою деятельность в тренерском штабе сборной Узбекистана. В тренерском штабе также будет работать и хорошо известный узбекским футбольным болельщикам опытный австралийский специалист Мирко Йеличич. Денис Иванков продолжит работу с вратарями.

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