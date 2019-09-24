Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Bloomberg и пригласил его в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября провел в Нью-Йорке встречу с основателем и владельцем информационного агентства «Bloomberg» Майклом Блумбергом, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев пригласил Майкла Блумберга посетить Казахстан и призвал американского бизнесмена к активному сотрудничеству его компании с МФЦА (Международный финансовый Центр «Астана»).

Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством «Bloomberg» .

Глава государства отметил важность проведения Глобального бизнес-форума «Bloomberg», который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил Токаев, Казахстан на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал американскому бизнесмену о торгово-экономических и инвестиционных возможностях Казахстана.

Майкл Блумберг поблагодарил президента за возможность встретиться и выразил готовность к развитию взаимовыгодных связей с казахстанскими партнерами.