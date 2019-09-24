Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Bloomberg и пригласил его в Казахстан

- Казахстан, политика
- 10:31, 24 сентября 2019
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- Обновлено: 10:31, 24 сентября 2019 English
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября провел в Нью-Йорке встречу с основателем и владельцем информационного агентства «Bloomberg» Майклом Блумбергом, сообщает пресс-служба главы государства.
Токаев пригласил Майкла Блумберга посетить Казахстан и призвал американского бизнесмена к активному сотрудничеству его компании с МФЦА (Международный финансовый Центр «Астана»).
Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством «Bloomberg» .
Глава государства отметил важность проведения Глобального бизнес-форума «Bloomberg», который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил Токаев, Казахстан на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов.
Касым-Жомарт Токаев также рассказал американскому бизнесмену о торгово-экономических и инвестиционных возможностях Казахстана.
Майкл Блумберг поблагодарил президента за возможность встретиться и выразил готовность к развитию взаимовыгодных связей с казахстанскими партнерами.