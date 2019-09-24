РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Bloomberg и пригласил его в Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября провел в Нью-Йорке встречу с основателем и владельцем информационного агентства «Bloomberg» Майклом Блумбергом, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев пригласил Майкла Блумберга посетить Казахстан и призвал американского бизнесмена к активному сотрудничеству его компании с МФЦА (Международный финансовый Центр «Астана»).

Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством «Bloomberg» .

Глава государства отметил важность проведения Глобального бизнес-форума «Bloomberg», который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил Токаев, Казахстан на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал американскому бизнесмену о торгово-экономических и инвестиционных возможностях Казахстана.

Майкл Блумберг поблагодарил президента за возможность встретиться и выразил готовность к развитию взаимовыгодных связей с казахстанскими партнерами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Центральной Азии и США в формате С5+1
  • В Ашхабаде открылось предприятие по производству муки и масла
  • Таджикистан и Катар обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×