Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению
- Туркменистан, общество
- 10:41, 24 сентября 2019
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- Обновлено: 10:42, 24 сентября 2019 Кыргызча
CA-NEWS (TM) - ГосТВ Туркменистана показало заявление экс-министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанова и других чиновников.
Они признались в коррупции и в том, что «действовали в интересах иностранных компаний». Ишанова приговорили к тюремному сроку, но к какому – неизвестно, передает Настоящее Время.