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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению

CA-NEWS (TM) -  ГосТВ Туркменистана показало заявление экс-министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанова и других чиновников.

Они признались в коррупции и в том, что «действовали в интересах иностранных компаний». Ишанова приговорили к тюремному сроку, но к какому – неизвестно, передает Настоящее Время.

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