Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению

CA-NEWS (TM) - ГосТВ Туркменистана показало заявление экс-министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанова и других чиновников.

Они признались в коррупции и в том, что «действовали в интересах иностранных компаний». Ишанова приговорили к тюремному сроку, но к какому – неизвестно, передает Настоящее Время.