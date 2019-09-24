В Казахстане началось совещание спикеров парламентов стран Евразии

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане началось четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнёрство".

"Сегодня Нур-Султан стал настоящей «парламентской столицей» Евразии – начал свою работу 4 Форум спикеров парламентов стран Европы и Азии с участием делегаций 65 стран континента. С приветственным словом выступит автор и инициатор Евразийского проекта Нурсултан Назарбаев", - написал в Twitter председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматуллин.

По словам Нигматулина, в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии примут участие парламентские делегации из 65 стран и 14 международных организаций.

23 сентября председатель Мажилиса провел ряд двусторонних встреч со спикерами парламента стран Евразии.