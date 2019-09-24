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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел встречу с представителями политических и экспертных кругов США

CA-NEWS (KZ) -  Программу визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк открыла встреча с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, организованная при содействии влиятельного американского аналитического центра «Atlantic Council» («Атлантический совет»), сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи глава государства подробно рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие сотрудничества с США имеет особое значение для нашей страны.

- Мы придаем важное значение реализации достигнутых в ходе официального визита первого президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года соглашений, которые заложили основу для расширенного стратегического партнерства между двумя странами, - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил 45 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал американских партнеров об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях.

По словам президента, Казахстан намерен и впредь укреплять долгосрочные экономические контакты с американским бизнесом.

В свою очередь американские участники мероприятия высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, отметив широкий потенциал дальнейшего укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства с Казахстаном.

«Атлантический совет», созданный в 1961 году, является одним из ведущих аналитических и научных центров США. Совет занимается исследованием вопросов трансатлантических связей, интеграционных процессов, безопасности и окружающей среды.

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