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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане впервые выявили студию с веб-моделями. Программистом был гражданин Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане впервые выявили порностудию, сообщает департамент полиции Алматы.

Порнографические материалы незаконно изготавливались и распространялись в арендованных двух элитных квартирах, расположенных в Медеуском районе. На месте преступления были задержаны девушки, оказывающие виртуальные интимные услуги, программист, прибывший из Кыргызстана, обеспечивающий тех поддержку. Кроме того, в ходе обыска были изъяты процессоры и тематическая атрибутика.

«Работа на так называемых «студиях» была налажена системно, от технического обеспечения до графика работ девушек в 3 смены. Единственная отличительная черта деятельности этой «кухни» в том, что интим услуги осуществлялись виртуально. Девушки демонстрировали свои тела через веб-камеру посредством интернета в сетях на зарубежных сайтах США и Европы, и все это за деньги. Клиенты за такое «развлечение» оплачивали безналичным расчетом через сервер, находящийся также вне нашей страны.Набор на «веб-моделей» производился через рекламы о приеме на работу девушек модельной внешности с высоким заработком. Однако, как правило, обещанного высокого заработка исчисляемого в тысячи долларов никто не получал», - рассказал заместитель начальника Департамента полиции подполковник полиции Данияр Мендебаев.

По данному факту в Департаменте полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 311 УК РК «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов». Все задержанные лица будут допрошены в процессуальном порядке и по степени ответственности к ним будут применены меры, в соответствии с уголовным законодательством.

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