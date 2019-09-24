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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Замминистр труда Узбекистана объяснил почему у врачей неразборчивый почерк

CA-NEWS (UZ) -  Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана считает, что для улучшения качества медуслуг необходимо увеличить количество медсестер в стране, пишет Kun.

Замминистра труда Баходир Умурзаков отметил, что врачи вынуждены заниматься делами, не относящимися к их обязанностям, так как в стране нарушен баланс между количеством врачей и медсестер.

«Почему у врачей неразборчивый почерк? Потому, что они торопятся и пишут для себя. Но ведь этим должна заниматься медсестра. Врач должен общаться с больным. Вот норма из советского времени – на диалог с одним пациентом было отведено 10 мин, 8 минут из которых тратилось на запись. Оставшиеся 2 минуты на осмотр больного.

Пока врач общается с пациентом, 7-8 медсестер должны проводить необходимые процедуры и уход. Одна – проводит процедуры физиотерапии, другая – делает рентген, еще одна - уколы, капельницы и т.д. Все эти процедуры не должен писать врач, это делают медсестры в письменном или электронном виде. Врач должен осуществлять контроль за состоянием больного спустя два дня – неделю. Подобной практики у нас нет. У нас врач назначает, сам пишет, сам делает укол, в то время как медсестра находится в декретном отпуске и так далее, — отмечает Умурзаков».

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