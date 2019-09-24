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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Госсовета КНР посетит с визитом Узбекистан
фото: РИА Новости
фото: РИА Новости

CA-NEWS (UZ) -  23 сентября первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.

Стороны бменялись мнениями по программе официального визита в Узбекистан премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и повестке дня предстоящих узбекско-китайских переговоров.

В состоявшейся беседе рассмотрены и практические аспекты подготовки к очередному заседанию в Ташкенте Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и участия в нем китайской делегации, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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