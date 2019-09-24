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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Постоянный представитель ПРООН посетит Каракалпакстан

CA-NEWS (UZ) -  С 26 по 27 сентября Матильда Димовска, Постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане посетит Республику Каракалпакстан для ознакомления с регионом Приаралья, усилиями правительства по предотвращению последствий экологического кризиса, а также деятельностью ПРООН в северной части региона.

В частности, в ходе своего первого визита в Каракалпакстан г-жа Матильда Димовска встретится с представителями Жокаргы Кенес и Совета Министров Республики Каракалпакстан для обсуждения текущих результатов и дальнейших перспектив сотрудничества с ПРООН, а также обозначения приоритетов взаимодействия в оказании поддержки сообществам, проживающим в регионе Приаралья, передает kultura.uz.

26 сентября Димовска примет участие в церемонии запуска нового проекта ПРООН и ЮНЕСКО «Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию», финансируемого в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, которая состоится в г.Нукус.

В программе визита посещение объектов, где пилотируются меры по адаптации местных фермерских хозяйств к последствиям изменения климата на ландшафтном уровне, улучшению социальной инфраструктуры, созданию источников дохода, обеспечению доступа к улучшенным медицинским услугам и ряд других мер в Тахтакупырском, Муйнакском и Шуманайском районах Каракалпакстана в рамках проекта ПРООН и Адаптационного фонда «Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых районах Узбекистана» и Совместной программы ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья». ПРООН в Узбекистане осуществляет свою деятельность с 1993 года и сотрудничает с правительством в трех направлениях - устойчивое социально-экономическое развитие, государственное управление, адаптация к изменению климата и охрана окружающей среды.

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