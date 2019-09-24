В Туркменистане в честь дня независимости помилованы 868 осуждённых

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 868 осуждённых в честь 28-й годовщины независимости Туркменистана, которая будет отмечаться 27 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, помилованные освобождены от «дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности».

Подписывая Указ, Президент Туркменистана подчеркнул, что традиционно, в канун больших государственных праздников, проводятся благородные акции помилования осуждённых лиц, искренне раскаявшихся в своих деяниях и готовых начать новую жизнь.

Туркменский лидер поручил руководителям правоохранительных органов принять все меры, чтобы помилованные в ближайшее время вышли из мест заключения и встретили праздник в кругу своих семей и близких, а хякимам велаятов, этрапов и городов – позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан.