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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане в честь дня независимости помилованы 868 осуждённых

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 868 осуждённых в честь 28-й годовщины независимости Туркменистана, которая будет отмечаться 27 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, помилованные освобождены от «дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности».

Подписывая Указ, Президент Туркменистана подчеркнул, что традиционно, в канун больших государственных праздников, проводятся благородные акции помилования осуждённых лиц, искренне раскаявшихся в своих деяниях и готовых начать новую жизнь.

Туркменский лидер поручил руководителям правоохранительных органов принять все меры, чтобы помилованные в ближайшее время вышли из мест заключения и встретили праздник в кругу своих семей и близких, а хякимам велаятов, этрапов и городов – позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан.

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