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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана временно освободил от занимаемой должности Аннагелди Язмырадова. Он был кандидатом в президенты

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов временно освободил Язмырадова Аннагелди Оразбердиевича от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Соответствующий Указ был подписан 23 сентября в ходе видеоселекторного рабочего совещания, сообщила пресс-служба главы государства.

Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета водного хозяйства возложено на заместителя руководителя этого ведомства Седекова Джошмырата Аширмырадовича.

Аннагелди Оразбердиевич Язмырадов — туркменский политик, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Бывший Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по агропромышленному комплексу, хяким Ахалского велаята. Кандидат на должность Президента Туркменистана на выборах 2012 года.

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