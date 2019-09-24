Президент Туркменистана временно освободил от занимаемой должности Аннагелди Язмырадова. Он был кандидатом в президенты

Туркменистан, политика

12:28, 24 сентября 2019

Просмотров: 743

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов временно освободил Язмырадова Аннагелди Оразбердиевича от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Соответствующий Указ был подписан 23 сентября в ходе видеоселекторного рабочего совещания, сообщила пресс-служба главы государства. Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета водного хозяйства возложено на заместителя руководителя этого ведомства Седекова Джошмырата Аширмырадовича. Аннагелди Оразбердиевич Язмырадов — туркменский политик, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Бывший Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по агропромышленному комплексу, хяким Ахалского велаята. Кандидат на должность Президента Туркменистана на выборах 2012 года.