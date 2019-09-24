Пакистан попросит Таджикистан и Кыргызстан дополнить один из пунктов соглашения CASA-1000

CA-NEWS (KG) - Пакистан планирует попросить Таджикистан и Кыргызстан дополнить один из пунктов соглашения CASA-1000, что откроет возможность для двусторонней торговли электроэнергией.

Издание “The News” со ссылкой на Васима Мухтара, представителя энергетического ведомства Пакистана, сообщает, что правительство на предстоящем заседании стран-участниц проекта CASA-1000 попросит Таджикистан и Кыргызстан дополнить соглашение, чтобы Пакистан также имел возможность продавать излишки своей электроэнергии в Таджикистан. По его словам, сейчас Пакистан имеет возможность экспортировать электроэнергию.

“Мы не можем отказаться от проекта в одностороннем порядке, поскольку речь идет о суверенных гарантиях, и Пакистан не может позволить себе штраф в случае, если какая-либо потерпевшая сторона обратится в международный арбитраж”, - сказал Васим Мухтар.

Однако, по его словам, если Пакистан не предоставит электроэнергию вовремя в период с мая по октябрь, то Пакистан введет санкции в отношении стран-поставщиков электроэнергии.

Секретариат CASA включил вопрос об изменении соглашения, отмеченного Пакистаном, в повестку дня следующего совещания.

Согласно действующему соглашению, Пакистан обязуется закупать у Таджикистана и Кыргызстана до 1000 МВт в летний период, который длится пять месяцев с мая по октябрь. Стоимость за каждый кВтч установлена в размере 9,50 центов.

В случае одобрения предложения Пакистана, Исламабад получит право в зимний период продавать излишки электроэнергии в Таджикистан и Кыргызстан.

Пакистан также не будет нести потери транзита электроэнергии в Афганистане в случае любой подрывной деятельности на афганской территории. По новому сценарию, Пакистан сейчас имеет избыток электроэнергии и хочет экспортировать ее в Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан в зимний сезон, используя ту же структуру проекта CASA.

Пока что это планы, дело в том, что Пакистан сам нуждается в большом количестве электроэнергии, а основной целью проекта CASA-1000 является также удовлетворение энергетических потребностей Пакистана и Афганистана.

CASA-1000 – международный проект, который был запущен в 2016 году при содействии Всемирного банка. Его стоимость оценивается в более 1 млрд 100 млн долларов. В соответствии с проектом, посредством данной высоковольтной линии страны Южной Азии ежегодно будут получать из Таджикистана и Кыргызстана до 5 миллиардов кВтч экологически чистой электроэнергии. На первом этапе проекта будет построена высоковольтная линия электропередачи 500 кВ Датка-Худжанд (ее протяженность составит 477 километров), которая соединит энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана. Затем планируется построить линию электропередачи из Таджикистана в Афганистан и далее в пакистанский город Пешавар, протяженностью 750 километров.

По проекту Афганистан будет закупать по этой линии порядка 300 МВт, а Пакистан – 1000 МВт электроэнергии

Для реализации проекта CASA-1000 Таджикистану необходимо привлечь 314 млн, Кыргызстану 209 млн, Афганистану 354 млн и Пакистану 209 млн долларов. Правительство Таджикистана заявляет, что уже подписало соглашения со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком для реализации проекта на сумму 235 млн долларов США.