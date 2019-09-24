Глава Минэкономразвития Таджикистана встретился с миссией МВФ

CA-NEWS (TJ) - 23 сентября текущего года в Министерстве экономического развития и торговли состоялась встреча министра Неъматулло Хикматуллозода с составом представителей Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Падамжи Ханделвала, сообщает пресс-служба таджикского ведомства.



В ходе встречи, которая прошла в атмосфере взаимопонимания, были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны за девять месяцев текущего года, в частности макроэкономические показатели республики, объем ВВП и уровень инфляции, темпы развития в сферах сельского хозяйства, промышленности, торговли и услуг, строительства малых и средних предприятий, цены на потребительском рынке, импорта и экспорта продукции, ситуация денежных переводов, деятельность банков и система кредитования.

В конце встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество в различных направлениях экономики в дальнейшем будет плодотворно развиваться.