Отчим избил 2-летнего ребенка в Алматы: малышу сделали трепанацию черепа

CA-NEWS (KZ) - В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии избитого отчимом мальчика, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Двухлетний ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Ему сделана компьютерная томография головного мозга, по результатам которой выявлены тяжелая сочетанная травма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб ствола мозга, отек-набухание и диффузно-аксональное повреждение головного мозга. Кроме того, мальчик получил ушибы и травмы грудной клетки, органов брюшной полости и мягких тканей", - рассказали в ведомстве.

Также медики диагностировали у него дыхательную недостаточность III степени, травматический шок III степени и церебральный шок III степени. Тело ребенка покрыто ссадинами и гематомами. По экстренным показаниям ему сделали трепанацию черепа.

Ранее сообщалось, что в Алматы отчим избил двухлетнего ребенка. Мужчина признался в содеянном и сказал, что мать в это время была на работе.



