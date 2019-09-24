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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистанец получил 5 лет тюрьмы за доведение до самоубийства жены: она убила себя и двух детей

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане суд приговорил жителя Гиссара Фатхулло Шарипова к 5 годам лишения свободы: его признали виновным в доведении до самоубийства своей жены и двух детей, сообщает Радио Озоди.

Трагический случай произошел 7 мая 2018 года. Жена Шарипова Сайрам Холова, жительница кишлака Сунбула Гиссарского района, бросилась в реку вместе с двумя малолетними детьми.

«Суд установил, что Фатхулло Шарипов бессердечно и жестоко относился к своей супруге и детям, не обеспечивал их самым необходимым – одеждой и питанием. Он постоянно унижал свою супругу и подвергал побоям», – рассказал таджикской службе Радио Свобода источник в суде. В итоге Холова не выдержала подобного обращения и с двумя малолетними детьми бросилась в реку Каферниган.

Родные Шарипова отказались комментировать его вину, а мать Сайрам после приговора заявила, что 5-летний срок, который получил муж ее дочери – «ничтожно мало» за жизни женщины и двух ее детей.

В последние годы в Таджикистане несколько женщин совершили самоубийства из-за нищеты и побоев со стороны родных. Несколько из них убили также своих детей.

В сентябре 2015-го жительница Вахшского района Саломат Пирова с тремя детьми решила покончить жизнь самоубийством и бросилась в реку. Женщину успели спасти, а дети утонули. Причиной самоубийства врачи называли послеродовую депрессию, в которой находилась женщина, и то, что ей вовремя не оказали помощь.

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