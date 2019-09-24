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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ежегодно с лица земли исчезает семь миллионов гектаров леса, - генсек ООН

CA-NEWS (CA) -  Исчезновение лесов чревато опасными последствиями для людей и планеты. Об этом предупредил Генеральный секретарь ООН лидеров, прибывших на Cаммит по климату. Он призвал их предотвращать пожары, остановить процесс исчезновения и деградации лесных массивов.

«Сегодня, в то время, когда мы проводим здесь нашу встречу, в густом смоге задыхаются десятки тысяч гектаров леса в Индонезии. Продолжают бушевать пожары в Амазонии, распространяясь на миллионы акров тропических лесов. На недавних спутниковых снимках видна обширная зона красного цвета на африканском континенте в бассейне реки Конго, где также свирепствуют пожары», - заявил Антониу Гутерриш в ходе мероприятия, которое прошло «на полях» Саммита по климату. Он напомнил, что арктические пожары привели к выбросу в атмосферу сотни мегатонн углекислого газа.

Речь идет отнюдь не о локальных катастрофах, а о глобальных угрозах. Эти пожары, по словам Антониу Гутерриша, уничтожают не просто деревья, а «легкие» нашей планеты. Глава ООН напомнил о том, что исчезновение лесов происходит стремительными темпами - ежегодно мы теряем семь миллионов гектаров леса.

Призвав спасти леса, глава ООН напомнил, что их здоровье имеет решающее значение для благополучия человечества.

Сегодня Всемирный банк и Германия объявили о новом партнерстве, призванном остановить исчезновение лесов. На его финансирование Германия в качестве первоначальной суммы выделит 200 млн евро.

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