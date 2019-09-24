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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенту Узбекистана присуждена премия ЮНИАТФ за вклад в борьбу с неинфекционными заболеваниями

CA-NEWS (UZ) -  Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присудили премию межведомственной целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ЮНИАТФ).

ЮНИАТФ на 11-м заседании (Женева, 8–9 ноября 2018 года) приняла решении об учреждении специальной премии с целью ежегодного поощрения и признания успеха тех, кто вносит выдающийся вклад в профилактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями.

Напомним, в апреле прошлого года Мирзёева заочно наградили премией "За заслуги перед Евразией", учрежденной турецким общественным объединением деловых людей EcoAvrasya.

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