Президенту Узбекистана присуждена премия ЮНИАТФ за вклад в борьбу с неинфекционными заболеваниями

CA-NEWS (UZ) - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присудили премию межведомственной целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ЮНИАТФ).

ЮНИАТФ на 11-м заседании (Женева, 8–9 ноября 2018 года) приняла решении об учреждении специальной премии с целью ежегодного поощрения и признания успеха тех, кто вносит выдающийся вклад в профилактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями.

Напомним, в апреле прошлого года Мирзёева заочно наградили премией "За заслуги перед Евразией", учрежденной турецким общественным объединением деловых людей EcoAvrasya.