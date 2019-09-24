В Бухарской области начали строить ветряную электростанцию на $1,8 млрд

CA-NEWS (UZ) - В Гиждуванском районе Бухарской области совместно с китайской корпорацией «Lioaning Lide» будет построена ветряная электростанция. 22 сентября уже установили мачту, предназначенную для измерения силы ветра, сообщает uzreport.



Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд. долл. США с мощностью производства до 1,5 тысячи МВт. Для этого хокимият выделил 6 тыс. га земли. Планируется, что проект будет реализован в 3 этапа. На первом этапе для строительства электростанции мощностью 200 МВт намечается привлечение прямые иностранные инвестиции на сумму 240 млн. долл.

Президент «Lioaning Lide» Чжан Юлиан сообщил, что его компания и впредь намерена прилагать усилия для привлечения и реализации в Узбекистане крупных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии, используя для этого передовой международной опыт и современные технологии.