В Бухарской области начали строить ветряную электростанцию на $1,8 млрд

- Узбекистан, экономика
- 15:20, 24 сентября 2019
- Просмотров: 862
CA-NEWS (UZ) - В Гиждуванском районе Бухарской области совместно с китайской корпорацией «Lioaning Lide» будет построена ветряная электростанция. 22 сентября уже установили мачту, предназначенную для измерения силы ветра, сообщает uzreport.
Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд. долл. США с мощностью производства до 1,5 тысячи МВт. Для этого хокимият выделил 6 тыс. га земли. Планируется, что проект будет реализован в 3 этапа. На первом этапе для строительства электростанции мощностью 200 МВт намечается привлечение прямые иностранные инвестиции на сумму 240 млн. долл.
Президент «Lioaning Lide» Чжан Юлиан сообщил, что его компания и впредь намерена прилагать усилия для привлечения и реализации в Узбекистане крупных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии, используя для этого передовой международной опыт и современные технологии.