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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии посетил ведущие компании Индии

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Х.Баттулга посетил индийские компании «Тата Паэр Солар» и «Инфосис», ознакомился с их деятельностью и обменялся мнениями с руководствами компаний, передает Montsame.

Тата Паэр Солар ведет деятельность в области возобновляемых источников энергии, при этом производит и занимается сбором различных видов солнечных панелей, является ведущей компанией Индии в своем сегменте. По данным на сегодняшний день компания установила ВИЭ мощностью 2.7 Гвт в 13 штатах своей страны и обеспечивает электроэнергией свыше 100 организаций.

После ознакомления с производственной деятельностью Тата Паэр Солар глава монгольского государства провел встречу с руководством компании, на которой подробно были обсуждены вопросы, касающиеся возможности её участия и сотрудничества в инициативе энергетической суперсети Северо-Восточной Азии.

Кроме того, глава монгольского государства Х.Баттулга посетил технологическую компанию Инфосис, учрежденную в 1981 году и зарегистрированную на Нью-Йоркской фондовой бирже и обменялся мнениями по вопросам сотрудничества и подготовки монгольской молодёжи к профессиональной деятельности в различных мировых технологических компаниях в рамках программы, реализуемой этой компанией в ряде других странах.

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