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  24 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Астрахани начал работу юбилейный V Каспийский медиафорум

CA-NEWS (TM) -  Сегодня в Астрахани начал работу юбилейный V Каспийский медиафорум, в котором принимают участие представители средств массовой информации Туркменистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана, передает Turkmenportal.

В рамках медиафорума, в течение двух дней, будут проводиться панельные дискуссии, экспертные встречи и стратегические сессии. Каспийский медиафорум – это уникальная площадка для обмена опытом, обсуждения новых векторов развития региональной и международной журналистики, создания единого информационного поля для стран Каспийского региона.

Основными мероприятиями на полях Каспийского медиафорума станут: Пленарная дискуссия «Медиа-тренды в эпоху цифровизации», Панельная дискуссия «Медиа коммуникации как инструмент общественной дипломатии», экспертная сессия «Каспийская конвенция: год спустя» и экспертная сессия по вопросу безопасности и геополитики.

Участие в юбилейном форуме в Астрахани принимают представители Россотрудничества, Ассамблеи народов Евразии, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Фонда президентских грантов и ведущих федеральных СМИ стран «каспийской пятёрки»: Первый канал, телекомпания «МИР», телеканал «Победа», ИА «Спутник».

Организатором V Каспийского медиафорума выступает Ассоциация «Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий Евразия» при информационной поддержке Правительства Астраханской области. Партнёрами мероприятия являются политологический центр «Север-Юг» и центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг».

Напомним, что проект реализуется на средства Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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