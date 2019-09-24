В Узбектуризме прокомментировали банкет еврейской делегации на площади Регистан и занятия йогой в древней цитадели Ичан-Кала

CA-NEWS (UZ) - 23 сентября 2019 года в зале заседаний Агентства информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием ответственных работников Госкомитета по развитию туризма, передает kun.uz.



Говорили о ходе выполнения постановлений президента и правительства по развитию туризма.

В ходе пресс-конференции участники подняли вопрос о двух неоднозначных событиях, которые имели место не так давно. В частности, праздничная программа в честь делегации Конгресса бухарских евреев, которая была проведена на территории одного из главных памятников архитектуры Узбекистана – площади Регистан. Кроме того, критике подверглись видеокадры, засвидетельствовавшие девушку-блогера, принимавшую участие во Всемирном конгрессе инфлюенсеров, которая занималась гимнастикой в древней цитадели Ичан-Кала города Хивы.

Саидкомил Холходжаев, ответственный представитель Госкомитета по развитию туризма по паломническому (зиёрат-туризм) туризму:

- В Узбекистан приезжают не только мусульмане, но и люди, исповедующие другие религии. В связи с этим, периодически поступают сообщения о неподобающих действиях некоторых туристов в местах, где совершаются религиозные обряды.

Совместно с Комитетом по делам религий и Управлением мусульман разрабатывается Порядок, предусматривающий нормы посещения тех или иных мест, внешнего вида и поведения, не только для мусульман, но и для последователей всех других религий. Данный порядок будет доведен до всех туристических компаний. С ним также будут ознакомлены туристы, приезжающие в индивидуальном порядке.

Абдулазиз Аккулов, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по развитию туризма:

И Самарканд и Бухара – это не только места паломничества, эти города открыты для всех. Они рассматриваются как источники поступлений в бюджет, их максимальная монетизация для нас очень важна. Вместе с тем, в местах, считающихся религиозными святынями, необходимо соблюдать определенные правила. Это будет учтено в разрабатываемом Положении.

Бехруз Хамраев, советник председателя Госкомитета по развитию туризма:

- Девушка-блогер, снимавшая себя на фоне минарета Хивы, пропагандирует здоровый образ жизни, поэтому она сделала это видео. Это - популяризация йоги. Одежда её была не открытой, а спортивной, эластичной. Место, где она снималась, не имеет отношения к религиозным святыням. А там, где следует, мы просим надевать женщин платки.

Узбекистан – это место не только для дедушек и бабушек, сюда приезжают и молодые, современные люди. Приезжие блогеры, которые распространяли неуместные изображения нами предупреждались, а изображения они удаляли. Мы следим за этим. Однако, мы должны относиться ко всем с одинаковой толерантностью.