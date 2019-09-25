Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Зеленским

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Акорда.

В беседе Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

В завершение встречи К.Токаев и В.Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.