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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Зеленским

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Акорда.

В беседе Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

В завершение встречи К.Токаев и В.Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

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