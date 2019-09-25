Конгресс США начинает процедуру импичмента Дональда Трампа

CA-NEWS (CA) - Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом 24 сентября объявила спикер палаты Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), передает ТАСС.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она имела в виду спецкомитет по разведке, комитеты по иностранным делам, по надзору и правительственной реформе, по доходам и расходам, по финансовым услугам, а также юридический комитет.

"Президент должен быть привлечен к ответственности, никто не стоит выше закона", - добавила спикер.

"Действия, которые к сегодняшнему моменту предпринял президент, являются серьезным нарушением конституции", - заявила она.

"Последние несколько месяцев мы вели расследование в наших комитетах и обращались в суды, чтобы Палата представителей могла собрать все имеющие отношение к делу факты и решить, применять ли имеющиеся у нее в соответствии с первой статьей конституции полномочия, в том числе исключительные конституционные полномочия: одобрение статей импичмента. И на этой неделе президент признал, что обращался к президенту Украины [Владимиру Зеленскому], чтобы тот предпринял действия, которые пойдут ему на пользу с политической точки зрения", - утверждала Пелоси.

"Поведение Трампа на посту президента вскрывает бесчестные факты, касающиеся нарушения со стороны президента клятвы, которую он давал при вступлении в должность, подрыва национальной безопасности и целостности наших выборов", - подчеркнула она.

Пелоси представляет Демократическую партию США, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей. Решение о начале запуска процедуры импичмента было оглашено по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в нижней палате Конгресса. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

По окончании выступления Пелоси спросили, какова цель начала процедуры импичмента, если Сенат Конгресса США, контролируемый республиканцами, не вынесет обвинительное заключение. Журналистка, задававшая вопрос, напомнила также, что никогда еще в американской истории Сенат не выносил обвинительное заключение в итогам процедуры импичмента. Спикер Палаты представителей не стала отвечать на этот вопрос.

Детали процедуры

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды, и ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.