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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев встретился с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем

CA-NEWS (KZ) -  24 сентября в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Глава государства подчеркнул главенствующую роль Организации в поддержании международной стабильности и безопасности, предупреждении и урегулировании международных конфликтов. Касым-Жомарт Токаев поддержал активную деятельность Антониу Гутерриша по адаптации ООН к современным реалиям.

Президент назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН «Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности».

По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

В свою очередь Антониу Гутерриш дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой Организации Объединенных Наций в контексте осуществления Целей устойчивого развития. Была подчеркнута лидирующая роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, весомый вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Генеральный секретарь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за открытие в мае 2019 года Здания международных организаций в Алматы, объединившего под одной крышей 16 региональных представительств ООН.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия нашей страны в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов мировой политики.

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